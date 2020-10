Přítrž kutnohorskému turismu, ale i všem větším akcím ve městě udělal koronavirus a podle všeho světlo na konci tunelu stále není vidět. Skeptici tvrdí, že líp už bylo a jestli se někdy ještě sejdeme na velkém koncertě na náměstí, nebo tolik populárním Královském stříbření Kutné Hory, nyní nechce odhadovat nikdo. Například oblíbené Cukrářské slavnosti se letos určitě neuskuteční.

Stěžejní akce byly letos zrušeny

Dramatický propad co se pořádání akcí týče přitom Kutná Hora zažila už letos. V podstatě všechny stěžejní akce byly zrušeny: Královské stříbření, Svatováclavské slavnosti, Veteran Rallye a další. „Pro lidi je to samozřejmě smutné, ale můj názor je, že to tak vzhledem k okolnostem bylo naprosto v pořádku,“ uvedla Edita Dvorská, která má na starosti PR a marketing v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře.

Podle ní ale teprve dojde na lámání chleba. „Netýká se to jen akcí, i když i nad nimi visí do budoucna velký otazník, ale bojují i památky a podnikatelé v gastronomii. Léto všichni nějak zvládli, ale už v září nastal razantní propad turismu ve městě a následovalo celkové uzavření. Myslím, že všechny subjekty závislé na cestovním ruchu přemýšlejí, co a jak můžeme dělat, přehodnocujeme dosavadní nastavení, v rámci možností plánujeme. Nečeká nás ale lehká doba,“ doplnila Dvorská.

Nejhorší je nejistota

To potvrzuje i Pavel Bečán, jehož firma PB Production pořádá ve městě a okolí společenské a kulturní akce. „Nejhorší je ta nejistota a zmatek v rozhodování vlády. V tuto chvíli máme zrušené veškeré koncerty až do konce listopadu, jestli budou moci být nějaké v prosinci, se uvidí,“ uvedl.

Situace je pro něj o to horší, že některé z nich měl naplánované v hudebním klubu Česká 1. Ten ale musel v podstatě ze dne na den zavřít, pro jeho majitele a současně profesionálního hudebníka Wilco Versteega byla situace nadále ekonomicky neúnosná. „Nařízení vlády je jedna věc, druhou pak otázka, jestli lidé na ty koncerty vůbec přijdou, pokud budou povoleny,“ doplnil Pavel Bečán.