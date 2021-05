/FOTOGALERIE/ Cestou světla provedl domácí i přespolní zájemce farář Zdeněk Skalický v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Představil tak novou pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost Křížové cesty, tématem je však Ježíšovo vzkříšení.

Z pobožnosti Cesta světla v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi s farářem Zdeňkem Skalickým. | Foto: Vladimír Havlíček

Všichni známe pobožnost Křížové cesty, tedy Via Crucis, která ve čtrnácti zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od odsouzení Pilátem Pontským, přes smrt na jeruzalémské Golgotě, až k uložení Kristova těla do hrobu. A právě na ní navazuje Cesta světla, tedy Via Lucis. V dalších čtrnácti zastaveních či zamyšleních nás vede od prázdného hrobu, přes zmrtvýchvstání a setkávání s Ježíšovými učedníky, až po nanebevstoupení. Končí odchodem učedníků do celého světa.