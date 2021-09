/FOTOGALERIE/ Výstava tvůrčích výsledků letošního ročníku Sympozia současného výtvarného umění Jenewein byla zahájena v pátek 10. září v domě U Havířů v Kutné Hoře. Úvodní slovo si vzal ředitel Galerii Felixe Jeneweina Aleš Rezler. Představil umělce, kteří se sympozia zúčastnili a jejichž díla jsou do konce října k vidění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.