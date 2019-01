Kutná Hora - Přestože vedoucí uměleckého oddělení Galerie Středočeského kraje GASK, Brit Richard Drury žije a působí Kutné Hoře a v České republice už dvacet tři let, události kolem skotského referenda o nezávislosti pečlivě sledoval.

Richard Drury. | Foto: Blanka Olišarová

Pochází z anglického města Scarborough v hrabství Yorkshire a na osudu království mu záleží.

„Sledoval jsem dění a jsem velmi, velmi spokojený s výsledkem. Spojené království funguje dobře, přesně tak jak má," uvedl Drury. „Chápu, že Skotové potřebují mít pocit, že nesou zodpovědnost za svůj osud, ale myslím si, že rozbít něco, co funguje, je naprosto zbytečné," dodal. Starost mu však dělají projevy nacionalismu, které se objevily během kampaní v mediích. „Militantní tón některých nacionalistů není ničím, co by bylo přirozeností britské povahy," zdůraznil Drury.