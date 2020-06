Rock for People Home míří do Kutné Hory, kapely zahrají v pojízdném jukeboxu

/FOTOGALERIE/ Šest dní, šest měst, pět jedinečných koncertů a festival. To je Rock for People Home, unikátní projekt festivalu Rock for People, který ve dnech 15. až 20. června rozehraje Českou republiku. Ve změněné podobě tak proběhne festival Rock for People.

Festival Rock for People 2019. | Foto: Zdeněk Hejduk

Hudebníky a fanoušky se organizátoři rozhodli propojit ve vybraných městech naživo a online, aby byly koncerty dostupné všem i přes bezpečnostní opatření spojených s pandemií koronaviru. V Kutné Hoře se koncert v rámci festivalu Rock for people odehraje v pátek 19. června od 18.15 hodin, kdy v loreckém pivovaru zahraje John Wolfhooker. Koncertní série přitom odstartuje už v pondělí 15. června a jednotlivé kapely postupně zahrají v pěti českých městech - Praze, Plzni, Pardubicích, Ostravě a Kutné Hoře na nádvoří vybraných partnerských pivovarů loňského ročníku Rock for People. OBRAZEM: Festival Stodola Vest oslavil své desáté výročí Přečíst článek › Samostatné speciální koncerty známých českých kapel a hudebníků - Gaia Mesiah, Pokáče, Vypsané FiXy, Kapitána Dema a Johna Wolfhookera - proběhnou přímo v pojízdném live jukeboxu, fanoušci si sami navolí písně z rejstříku daného umělce. Živá vystoupení s kapacitou pro 300 návštěvníků si bude moci vychutnat každý díky livestreamu na Mall.tv. Finální zastávka turné Rock for People Home proběhne 20. června v královéhradeckém Festivalparku. V areálu uzpůsobeném pro 500 návštěvníků se na open-air scéně, vytvořené z hangáru, prostřídají všichni uvedení umělci v klasických festivalových setech. Organizátoři slibují také doprovodný program, pro držitele vstupenek bude připraveno místo pro stanování a parkování. Kutnohorská kocábka letos bude. A opět v areálu Voršilského kláštera Přečíst článek ›

