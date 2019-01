Ráno se dívám z okna přízemního pokoje a venku svítí sluníčko. Je to paráda, tak se těšíme, až vyjedeme z přístavního města Southampton. Po snídani se vydáváme směrem na předměstí Totton a náhle spatřuji ve zpětném zrcátku modrou Matru Talbot Murenu s SPZkou ČR. Neuvěřitelná náhoda nás svádí dohromady s rodinou Mirka Kosece z Brna.

Ivan Karlovský vyrazil se svým veteránem do Velké Británie. | Foto: archiv Ivan Karlovský

Část 3.

Jedeme vlevo a tak po levé straně silnice vidíme benzinku. Tam zastavujeme a vítáme se s Kosecovými. Manželé a slečna dcera Kosecovi jsou další odvážlivci, kteří se vydali na 12. mezinárodní sraz vozů Simca, Matra, Chrysler a Talbot za kanál La Manche.

Tankuji plnou nádrž, a protože Kosecovi mají navigaci GPS s funkčními mapami Spojeného království, jedeme za nimi až na místo srazu. Cestou vjíždíme na území Národního parku New Forest.

Tento park se vyznačuje tím, že na jeho území se volně pohybují stáda koní, krav a jiných zvířat a zvěře. Řidiči motorových vozidel jsou varováni cedulemi a tak je žádoucí přizpůsobit hlavně rychlost této skutečnosti.

Místo srazu se jmenuje Beaulieu a je to vlastně jen shluk budov, jimž mimo malé osady vévodí National Motor Museum, rozvaliny Beaulieu Abbey, čili opatství, dále krásná restaurace, další atrakce a hlavně expozice World of Top Gear. Tedy česky řečeno Svět Top Gearu, asi nejznámějšího televizního motoristického magazínu na světě z produkce BBC.

Česká účast

Jména Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond zná celý svět a jméno Stig zrovna tak. Jsem fanoušek tohoto TV pořadu a tak se těším na to, co tam bude k vidění.

Ale my v této chvíli přijíždíme k nenápadné brance srazu, kde se vítám s Davidem Chapmanem, šéfem srazu. Také se prokazuji svými „papíry" a platím startovné za nás oba a za večeři „v gala", která se koná v sobotu večer na závěr srazu. Na veliké louce jsou v řadách „nastoupena" auta značek Simca, Matra Simca, Chrysler France a Talbot. Vítáme se s Čechy, Angličany a Francouzi. Rovněž je zde hodně Holanďanů a Belgičanů. Vozů není v pátek moc, ale v sobotu se očekává příjezd dalších účastníků. Česká skupina je opět nepřehlédnutelná. Ačkoli někteří ohlášení nakonec z různých důvodů nedorazili, jsou nahrazeni jinými českými simkaři, o nichž jsme neměli ani potuchy, že by se do Anglie vypravili.

Účast devíti posádek je opravdu nečekaná. Je to vlastně dvacetina všech aut na srazu, když bylo spočítáno, že se celkem zúčastnilo okolo dvou set aut. Slunečné počasí je velmi příjemné a tak snadno zapomínáme na noc hrůzy z úterý na středu a cestu v lijáku vlastně přes půl Evropy.

Potkávám se zde s Timem Heenanem, Angličanem, se kterým se znám od srazu v Chrustenicích. Rovněž se vítám s Dickem Husbandem, předsedou anglického Simca klubu. Dick mi představuje svého syna, také simkaře.

Já se stále snažím opravit mapy v naší GPS navigaci, ale je to marné. Několik kamarádů to také zkouší, ale výsledkem několikahodinových pokusů je zjištění, že se mapy na kartu už nevejdou. Rozmrzele vzdávám další pokusy a začínám se věnovat hledání a nákupu náhradních dílů na vozy Simca řady 1300/1500 a 1301/1501. Prodejců je bohužel málo, jsou to Belgičané, kteří zachraňují reputaci. Angličanů, kteří by měli něco pro mne, je málo, o jednom jsem se dozvěděl, až když byl pryč, když asi vyprodal své zásoby.

Pořadatelé nás vyzývají k účasti na fotografování před krásným zámečkem, který je součástí celého areálu. Jedeme ve druhé skupině a pózujeme s několika dalšími auty. Poznáváme se s manželi Oberwegerovými z Lince v Rakousku.

Právnička Jutta mluví obstojně anglicky, její muž také a tak je to velmi příjemné seznámení. Přijeli po ose krásnou Simkou P60 Elysée, která je nakonec vyhlášena jako nejkrásnější auto srazu. O tom ale později.

Svět Top Gearu

Vydáváme se s Kosecovými na návštěvu National Motor Museum, obrovskou expozici dějin anglického motorizmu. Je to velmi pěkné muzeum, procházíme jej celé, včetně sedačkového vláčku, který nás veze jakýmsi tunelem a na obou stranách vidíme nejrůznější animace ukazující vývoj motorizmu ve Velké Británii.

Dále se vydáváme na prohlídku World of Top Gear. V několika velkých halách jsou shromážděna nejrůznější vozidla, která hrála nějakou roli v pořadech, známých divákům na celém světě, včetně ČR. Hlavně jsou zde shromážděna skoro všechna auta, která povedená trojice při svých eskapádách zničila.

Také krátký film, sestavený z nejznámějších scén z Top Gearu se mi líbí, i když všemu z rychle mluvené angličtiny nestačím porozumět. Nad areálem jezdí na vysokých sloupech jednokolejový vláček a silnicemi okolo muzea jezdí starý anglický autobus. Fotíme si tyto zajímavosti, ale na svezení se nám nedostává času.

Autor: Ivan Karlovský, člen Simca klubu Česká republika a Club Simca France, Kutná Hora