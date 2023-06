/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ Kutnohorská kapela Rybičky 48 spustila předprodej vstupenek na Megakoncert Doma, který se bude konat v parku pod Vlašským dvorem 4. května 2024.

Z Megakoncertu Doma 2023, park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře, sobota 27. května 2023. | Foto: Deník/Michal Bílek

Kapela tak plnila slib fanouškům, že z hudební show, která minulý víkend přilákala do Kutné Hory tisíce lidí, udělá novou tradici. Jak se nejspíš dalo očekávat, vstupenky se v první vlně předprodeje dlouho neohřály. Kapela po pár dnech hlásí vyprodáno a do druhé vlny pouští posledních tisíc lístků.

Už před letošním Megakoncertem zaznělo, že by z toho mohla být fajn tradice – taková hudební akce na začátku festivalové sezóny. A dnes už je vyprodaná první vlna vstupenek na 24. května 2024. To nabralo rychlý spád. Myslíte, že bude jeden koncert stačit?

Petr Lebeda (kytarista): Tohle ukážou následující měsíce. Pokud se avizovaný koncert vyprodá a bude tlak na další vstupenky, pak asi druhý den přidáme. Ono vlastně není vůbec špatný, když po prvním koncertu jenom sundám kytaru a vypnu zesilovač a druhý den je to tam už připravené.

Megakoncert Doma 2023 v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře /neděle 28. května/.

Příští Megakoncer bude znovu v Breüerových sadech. Předpokládám, že jste o jiném místě ani neuvažovali.

Martin Řehoř (manager): Park pod Vlašským dvorem je nejkrásnějším festivalovým areálem v České republice, ale jedná se o místo nesmírně složité. Musíte několik desítek kamionů s technikou, mobilními toaletami, cateringem dovnitř dostat úzkými uličkami a jedním úzkým vjezdem. Komplikovaná je stavba i bourání, nájezdy kapel, zajištění bezpečnosti návštěvníků i ochrana parku samotného. Jelikož tu akce této velikosti nikdy nebyla plánujete vše od první do poslední čárky. Odměnou jsou vám reakce lidí i fantastická atmosféra Megakoncertů.

Petr Lebeda: Krásnější místo skutečně v ČR nenajdete. No a když potom vidíte ty záběry z teras nebo proti terasám, tak to opravdu stojí za všechny ty potíže, které se stavbou a bouráním souvisí. No a proto taky děláme s těmi nejlepšími, pro které je to výzva.

Megakoncert Doma 2023 v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře /sobota 27. května/.

Řešíte už teď, které kapely budou vašimi hosty příští rok?

Petr Lebeda: Máme nějaký seznam kapel, které chceme oslovit. Zatím nebudu nic zmiňovat, aby se toho někdo nechytal, ale už letos jsme přinesli dost zajímavý program a rozhodně v tom budeme pokračovat i v dalším roce.

Martin Řehoř: Jsme v jednání s několika kapelami, které zapadají do konceptu naší narozeninové akce, už teď mohu slíbit, že se návštěvníci Megakoncertu 2024 mají na co těšit.

Vrátím se teď ještě jednou zpátky k minulému víkendu. Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy z prvního Megakoncertu Doma?

Ondra Štorek (bubeník): Pocity jsou nepopsatelné. Ještě teď to neustále vstřebávám. Nádherné pocity a neustálá radost.

Petr Lebeda: Absolutní paráda. To místo je jednak naprosto kouzelné a atmosféra, kterou návštěvníci dodali, byla skoro až nadpozemská.

Mohli byste trochu přiblížit samotné přípravy festivalu? Dopadlo všechno podle vašich představ nebo už teď víte, že by bylo dobré něco udělat jinak?

Petr Lebeda: Přípravy festivalu začaly už na podzim minulého roku, prakticky ihned po koncertu v O2 Aréně. Zvolili jsme stejný tým, který nám realizoval O2 Arénu a myslím, že máme ty nejlepší, se kterými lze v Čechách spolupracovat.

Martin Řehoř: Jednalo se o prvovýstup, protože akce takového formátu nemá v Kutné Hoře obdoby. Samotný park pod Vlašským dvorem je nádherným, avšak produkčně, techniky a logisticky složitým místem. Máme od návštěvníků akce fantastické reakce. Přesto mám spoustu poznámek, co je třeba do příštího roku zlepšit, aby byla spokojenost návštěvníků, kapel i občanů města co nejvyšší.

Megakoncert Doma 2023 v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře /sobota 27. května/.

No a co jste říkali na domácí publikum?

Petr Lebeda: Zase se budu opakovat - paráda! Ono hrát doma je vždycky trochu oříšek. Kutnohoráky potkáváš v krámě, u doktora, nalitej ve 3 ráno v baru a pak tam máš předvádět tvář toho „známého muzikanta“. Ale musím říct, že atmosféra byla snad i lepší než ve zmiňované O2 Areně - a to jsem si myslel, že už to nejde. Holt ta scenérie dole v parku s výhledem na památky má takové koule, že se tomu máloco vyrovná.

Ondra Štorek: Domácí publikum bylo skvělé. Spousta známých i neznámých a hlavní je, že se všichni bavili a ohlasy jsou pozitivní. Hodně fanoušků se dalo slyšet,že tak skvělý koncert a skvělou akci nezažili.

Je to tak jiné hrát v rodném městě než třeba na druhé straně republiky?

Petr Lebeda: Částečně na to odpovídám už v té minulé otázce. Vždycky je to jiné, protože přijde hromada známých. To samo o sobě má své výhody, ale i nevýhody.

Ondra Štorek: Ano je to jiné, ale jen tím, že potkáte známé. Cítíte se prostě doma,protože jste. Ale naši fanoušci jsou úžasní jak u nás doma, tak všude jinde po republice.

Zdroj: se svolením Rybiček 48V roce 2002 vznikla v Kutné Hoře kapela Banánový Rybičky, hrající ve složení Kuba Ryba (basa/zpěv), Petr Lebeda (kytara/zpěv), Ondra Štorek (bicí zpěv). Sestavu doplnil v roce 2014 kytarista Michal Brener (kytara/zpěv).

Po čase kapela změnila své jméno, v hlasování fanoušků zvítězil název Rybičky 48. Skupina odehrála více než tisíc koncertů v Čechách i zahraničí. Vystupovala například i jako support na zahájení světového turné legendární americké punkrockové formace The Offspring. Kapela Rybičky 48 vydala 2 DVD, 6 studiových desek, na svém kontě má desítky vidoklipů a některé písně již víceméně zlidověly. /z webu rybicky48.cz/