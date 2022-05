Proč začínáte právě v Kutné Hoře a proč na zahradě kláštera? Má to pro Vás nějaký specifický význam? Má to významů hned několik. Jednak je Kutná Hora naše rodiště a všichni zakládající členové zde nebo v blízkých vesničkách bydlíme. Kousek od tohoto místa je klub Česká 1, kde jsme měli před 20 lety první koncert a přímo v klášteře sv. Voršily jsme měli několik let zkušebnu.

Povězte mi něco k singlu Jdi domů, Ivane. Proč vznikl a zazní také na Vašem turné?

Písnička Jdi domů, Ivane vznikla na popud staré písně od pana Vomáčky z šedesátých let. Tenkrát byla proti sovětské okupaci Československé republiky. My jsme si vypůjčili hlavní motiv a zkusili udělat song, který by odsoudil brutální agresi Ruska vůči Ukrajině, zároveň ale s lehkosti a humorem nám vlastní. V klipu je vidět, že v naší “hospodě” (Evropě) jsme každý nějaký, ale nakonec se všichni nějak domluvíme. Dokud přijde Ivan z východní části vesnice a je zle.

Zdroj: Youtube

Jak se těšíte na O2 arénu? Hráli už jste někdy na samostatném koncertě v tak velké hale?

Těšíme se moc. Už jsme to měli dvakrát odsunuté kvůli covidu, ale aspoň teď oslavíme 20 let ve velkém. Lístků už zbývá asi jenom dva tisíce a to se nebojím, že by samostatném koncertě bylo nejvíc pět nebo sedm tisíc lidi.