/FOTO, VIDEO/ Kutnohorská kapela Rybičky 48 odpočítává poslední hodiny do startu dvoudenního hudebního festivalu, kterým symbolicky a na domácí půdě završí oslavy svých 20. narozenin. Poslední květnový víkend tak bude ve znamení dvou největších koncertů pod širým nebem, na které si skupina pozvala i své hudební přátele.

Příprava areálu pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře na MEGAKONCERT DOMA Rybiček 48. | Video: Irena Blahníková

Dějištěm hudební show se po oba dny stane park pod Vlašským dvorem (plán areálu) a členové kapely šli při jeho výběru najisto. „Místo konání je asi nejkrásnější ,amfiteátr' v Čechách s dechberoucím pohledem na dominanty Kutné Hory. Do toho přivezeme výborné jídlo a pití a vyžití i pro děti. Samozřejmostí bude obří scéna s hromadou železa, ohňů a efektů. Tak to máme rádi,“ slibuje fanouškům kytarista Rybiček 48 Petr Lebeda.

Zdroj: Youtube

Rybičky 48 zvou na MEGAKONCERT DOMA.

Na příznivce kapely čeká v sobotu i v neděli skutečně originální hudební nálož. Hosté a gratulanti se totiž neopakují a každý z koncertů má jiný hudební program. Finále obou večerů ale bude samozřejmě patřit oslavenci – domácí partě Rybičky 48.

Zdroj: Deník/ Irena Blahníková

Příprava na kutnohorský MEGAKONCERT DOMA Rybiček 48. Ve čtvrtek začala stavba hlavního pódia.

Že kapela Rybičky 48 uspořádá 27. května Megakoncert Doma, oznámili její členové poprvé loni v říjnu ve vyprodané O2 aréně. Lístky na něj byly pryč během tří hodin, proto se skupina rozhodla přidat druhý koncert hned na neděli 28. května. „Chtěli jsme to posunout zase o level výš. Když vyprodáte největší halu v republice, tak už větší není. Zároveň jsme chtěli udělat dlouho něco velkého u nás doma,“ říká zpěvák a baskytarista Kuba Ryba a dodává: „Slibuju si od toho, že ty dva megakoncerty odstartují krásnou a velkou tradici a zároveň tak oživíme naše rodné město.“

PROGRAM

Sobota: Imodium, Jakub Děkan, Voxel, Street 69, Martyho banda, Kluci z ND

Neděle: Jelen, Xindl X, Cocotte Minute, Láska, Civilní obrana, Lure Of Senses

Hostující kapely kluci vybírali podle toho, jak je mají rádi - a také kdo měl volno. Naštěstí přátel mezi velkými i malými skupinami prý mají dost, díky tomu by mohl být i příští ročník výživný. „Celá akce je zejména oslava 20. narozenin Rybiček 48. Pozvali jsme tedy kapely, se kterými se rádi potkáváme, ať už na festivalech, nebo na našich samostatných koncertech. Takových kapel je samozřejmě dlouhatánská řada, vybírali jsme tedy tak, aby byl program oba dny zajímavý a rozmanitý,“ vysvětluje Petr Lebeda.

Letošní Královské stříbření Kutné Hory nabídne bohatý program s řadou novinek

Kapela přiznává, že z mnoha pohledů by bylo jednodušší udělat koncerty takových rozměrů například v Praze, jsou prý ale lokálními patrioty. Celá skupina navíc věří, že se podaří vytvořit tradici zajímavé hudební akce na začátku festivalové sezony.

JAK SE NA MEGAKONCERT DOMA TĚŠÍ HOSTÉ?



Zdroj: se svolením Rybiček 48Xindl X: „S Rybičkama se na pódiích potkávám už od začátku svojí hudební dráhy. Vždycky se s nimi rád vidím a vždycky si je rád poslechnu. Baví mě jejich energie a baví mě sledovat, jak se za těch 15 let, co se známe, posunuli. Je to prostě pro mě srdcovka! Takže když mě kluci pozvali, ať si s nimi zahraju v Kutné Hoře, neváhal jsem ani vteřinu. Věřím, že to bude super akce a všichni si to moc užijeme jak na pódiu, tak pod ním!“



Jindra Polák ze skupiny Jelen: „Kluky z kapely Rybičky 48 bereme jako kámoše. Už několik let se potkáváme na festivalech po celé republice. Hned bylo jasné, že jsou to správní parťáci. Udělalo nám to radost, když nás oslovili a pozvali nás. S radostí jsme jejich pozvání přijali a těšíme se, že si to společně užijeme. Na oplátku jsme klukům nabídli hostování na našem připravovaném narozeninovém albu. Tak uvidíme. Spolupráce právě začíná!“



Voxel: Byl jsem a stále jsem brutální fanoušek Rybiček 48! Kšiltky, placky, cédéčka a taky asi v 15 letech lehká závist, že moji punkrockovou kapelu nezná nikdo, ale Rybičky už jezdí fesťáky po celé republice… To mě samozřejmě brzy přešlo a teď jsou z nás všech kamarádi a já jsem rád, že kluky znám od úplných začátků! Těším se moc nejen na samotný koncert, ale i na ten vibe v backstage a všude kolem pódia, na něm i pod ním. Protože jestli něco můžou ostatní kapely Rybičkám závidět, je to celá jejich parta, kterou tvoří nejen členové skupiny, ale i lidi okolo.“



Jakub Děkan: „Obávám se, že rozepsat podrobně můj vztah ke kapele Rybičky 48 by bylo na menší román. Kuba Ryba je pro mě velikou motivací a i všichni ostatní v týmu jsou úžasní. Zažil sem s Rybičkami spoustu chvil na které budu vzpomínat do konce života! Těším se šíleně moc. Bude to nádherná akce!"