/FOTO/ Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře zahájí v sobotu 30. září výstavu fotografií staveb významného architekta Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí uběhlo letos 300 let. Jejich autorem je přední český fotograf architektury Vladimír Uher, bez jehož fotografií by se neobešla snad žádná publikace o barokní architektuře v Čechách.

Vladimír Uher - Katedrála Nanebevzetí panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře - Sedlci. | Foto: Vladimír Uher, se souhlasem GASK

K výstavě "Santini objektivem Vladimíra Uhra" se váže bohatý doprovodný program, tvořený cyklem přednášek o díle a době Santiniho, Kliknutím zvětšitZdroj: se souhlasem GASKbarokním koncertem souboru Chorus Carolinus Kladno a fotografickým workshopem Architektura v hledáčku Ondřeje Soukupa. Výstava i doprovodný program jsou součástí celoročního projektu Santini Immortalis, připomínajícího letošní významné výročí tohoto barokního génia. Vernisáž výstavy se zároveň koná v rámci celorepublikových Dnů architektury a v GASK, v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, si ji můžete prohlédnout od 1. října 2023 do 14. ledna 2024. Kurátorkou výstavy je Vanda Skálová.

Z letošní Muzejní noci v GASK

Komorní přehlídka "Santini objektivem Vladimíra Uhra" představí výběr ze souboru fotografií z počátku osmdesátých let, kdy se na fotografa obrátil přední historik barokní architektury Mojmír Horyna, když začal připravovat svou obsáhlou monografii o díle architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Fotografie vznikaly jako výsledek přátelského dialogu – sledovaly vztah hmoty, struktury a tvaru, rytmu a světelných kvalit architektury. Vladimír Uher byl pozorný k detailům, zachycoval světlo modelující hmotu, ale i širší vztahy stavby a okolí v kontextu barokní krajiny. Jeho fotografie vidí a dodnes nás učí vidět.

Doprovodný program k výstavě

Na vernisáž výstavy bude 30. září navazovat od 17 hodin přednáška Santini – Atmosféra doby. O historické a společenské atmosféře přelomu 17. a 18. století bude vyprávět přední český historik, znalec barokní epochy profesor Vít Vlnas. Jeho přednáška bude zároveň úvodem k letošnímu cyklu setkávání nad životem a dílem Jana Blažeje Santiniho v rámci programů Santini Immortalis a Tvář baroka. Cyklus přednášek doplní 4. listopadu přednáška s historičkou umění doktorkou Petrou Oulíkovou a 2. prosince rozprava s docentem Richardem Bieglem.

Jedinečný Santini se přesunul před jezuitskou kolej. Architekta připomene i GASK

Součástí doprovodného programu bude i koncert souboru Chorus Carolinus Kladno, který 8. října od 16 hodin v refektáři bývalé jezuitské koleje představí skladby Františka Mensiho (1753–1829) a Jana Karla Loose (1722–1772). Koncertu v historickém prostoru refektáře bude předcházet přednáška vedoucího souboru a neúnavného popularizátora barokní hudby Karla Procházky na téma historie duchovní hudby v českých zemích v 18. století.

Z vystoupení souboru Chorus Carolinus Kladno

Doprovodný program také doplní 4. listopadu fotografický workshop Ondřeje Soukupa "Architektura v hledáčku" se zaměřením na problematiku moderní fotografie architektury a s inspirací nejen v dílech fotografů Vladimíra Uhra a Josefa Sudka, ale i v moderním pojetí současných umělců. Workshop se koná na dvou místech – v barokní budově bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře (GASK) a v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Výstupem z celodenního setkání bude výstava fotografií, která bude zahájena 9. prosince ve 14 hodin v GASK a v 17 hodin v katedrále. Obě výstavy potrvají do 14. ledna.

Vladimír Uher - Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.Zdroj: Vladimír Uher, se souhlasem GASKVladimír Uher (*1925 - + 2016) začínal jako fotograf v pražském Fotozávodu. Nepříliš zajímavou práci i neutěšenou atmosféru padesátých let si kompenzoval fotografickými privatissimy – se zaujetím a okouzlením pozoroval přírodu, její opakující se děje, dokonalé tvary květů a plodů, strukturu materiálů, tvary a světla na nich a v nich. Právě tyto fotografie zaujaly v polovině padesátých let vynikajícího historika umění a architektury Dobroslava Líbala a ten Vladimíru Uhrovi nabídl práci fotografa v tehdy nově založeném Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Líbal oceňoval pokoru, s níž Vladimír Uher přistupoval k stavbám, které fotografoval. Řekl o něm, že: „Má kdesi v oku, mozku či srdci expozimetr na vcítění jak do slohového, tak do individuálního estetického řádu stavby“.