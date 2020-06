/FOTOGALERIE/ Koronavirus udělal čáru přes rozpočet mnohým podnikatelům. Jiné to nebylo ani v případě organizátorů poutí a posvícení. Zábava s kolotoči se tak na řadě míst neodehrála - opatření mající zamezení šíření koronaviru to prostě neumožňovala. Nyní svítá ale naděje, jak se striktní opatření postupně rozvolňují.

Sedlecká pouť v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Sedlecká pouť se tak odehraje, třebaže bude skromnější, než jak ji lidé pamatují z minulých let. Potvrdil to organizátor Josef Tříska. Ten uvedl, že se Sedlecká pouť odehraje první neděli v červenci – to je 5. července. „Jak se postupně opatření rozvolňují, tak bych řekl, že nehrozí, že by se něco nedodržovalo,“ řekl k tomu, zda jsou pro jeho podnikání nastolená opatření komplikací při pořádání pouti.