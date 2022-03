Sedlecká pouť se vrací do času Velikonoc. Atrakce se roztočí v polovině dubna

Po dvouleté pauze, kdy se jedna z největších poutí v České republice konala v náhradním termínu, se Sedlecká pouť vrací do svého tradičního času konání - do období Velikonoc. Pouťové atrakce se v prostoru před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele roztočí ve čtvrtek 14. dubna a pokračovat budou až do velikonočního pondělí 18. dubna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sedlecká pouť v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Michal Bílek

Organizátoři počítají s tím, že se pouť bude konat ve stejném rozsahu jako před pandemií. „Počítáme s tím, že do Sedlce dorazí okolo šedesáti až pětašedesáti atrakcí, které doplní stánkový prodej. Kvůli němu počítáme s úplnou uzavírkou Hrnčířské ulici od pátku 15. dubna do pondělí 18. dubna,“ uvedl Jakub Skyva, který má na starosti PR a komunikaci Sedlecké pouti. Návštěvníci se podle něj mohou mimo jiné těšit na obří Ruské kolo. „To samozřejmě není všechno. Dorazí i jedna absolutní novinka, to ale bude překvapení,“ dodal Skyva. PODÍVEJTE SE: Poslednímu dni Sedlecké pouti přálo sluníčko Sedlecká pouť každoročně láká tisíce návštěvníků. Kvůli pandemii koronaviru se poslední dva roky konala v létě na začátku školních prázdnin. Jinak je pro majitele pouťových atrakcí právě Sedlecká pouť po dlouhé zimě začátkem nové sezony a Kutná Hora první zastávkou na jejich štaci. Pestrá nabídka desítek atrakcí bývá doplněná o nejrůznější sladké i slané dobroty v mnoha stáncích, které bývají otevřeny až do nočních hodin.