Odkládá se tak i předání ceny veřejnosti pro letos nejoblíbenější mladou kapelu, již měli převzít členové Madam Royal právě v Kladně. Jejich titul vzešel z hlasování na internetové prezentaci Středočeského kraje, který je již druhým rokem partnerem Skutečné ligy.

Přeložit finále do lepších časů, kdy certifikát o očkování nebo prodělaném covidu nebude zásadní poukázkou na fungování v normálním světě, vidí zakladatel soutěže Lukáš Fousek jako nezbytnost. „Nová vládní opatření by neočkovaným členům kapel, ale i divákům či porotcům účast na finále v kladenském kulturním domě znemožnila, nebo přinejmenším velice zkomplikovala,“ konstatoval.

Nebylo by podle něj fér, kdyby na úspěch ve finále mělo vliv cokoli jiného než výkon na pódiu. „Nechceme některé kapely s neočkovanými členy vyřazovat, omezovat, vzít jim šanci se finále účastnit. Proto jsme se je rozhodli raději posunout,“ vysvětlil.

Pomoci zabránit, aby děti spadly do maléru, mají i peníze od kraje

Nyní se tak počítá s tím, že finále Skutečné ligy 2021 se uskuteční až na jaře 2022. Místo zůstane stejné – dům kultury na náměstí Sítná v Kladně – a termín bude upřesněn. Vedle Madam Royal budou o absolutní titul bojovat vítěz juniorské kategorie The Smallpeople a finalisté vzešlí ze semifinálových kol v Jílovém u Prahy a v Hořovicích: Katka Rejmonová & kapela, Stoner Toad, Wotazník a Back to Roots.

„V závěru pak Středočeský kraj spolu s pořadateli zároveň spustí přihlašování do dalšího, již 17. ročníku soutěže,“ připomněla v úterý za organizační tým soutěže Eva Havelková. Do budoucna se počítá i s rozšířením soutěže do dalších krajů.