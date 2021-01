Soutěž mladých básníků 'Ortenova Kutná Hora' se koná i navzdory koronaviru

Osmadvacátý ročník soutěže Ortenova Kutná Hora se i navzdory pandemii uskuteční. Až do konce března tak mohou mladí básníci posílat do soutěže svá díla. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tematiky a žánru. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem.

Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Prokeš

Uzávěrka soutěže je 31. března, poté bude přihlášené práce posuzovat pětičlenná porota. Výběr z oceněných prací pak bude vydán ve sborníku Názvuky. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je pak součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena, který zemřel 1. září 1941. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání soutěže nepřekročí věk 22 let, což je věk, ve kterém Jiří Orten zemřel, a jejichž poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knize poezie. Podrobné informace k soutěži a přihlášení najdou zájemci na webových stránkách Ortenovy Kutné Hory.