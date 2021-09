/VIDEO, FOTOGALERIE/ Karin Lednická v Čáslavi! Tato zpráva potěšila všechny fanoušky a fanynky spisovatelky české krásné prózy, jejíž román Šikmý kostel patří k nejprodávanějším původním beletristickým dílům v Česku. Autorské čtení s autogramiádou proběhlo v rámci open-air festivalu Dvorky 2021.

Z návštěvy Karin Lednické, autorky románu Šikmý kostel, v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

„Nikoho nesoudím. Lidi, o kterých píši, se snažím pochopit. Vycházím z reality, nesnažím se napsat pohádku. Hlavně příběhy z druhé světové války jsem se snažila napsat tak, jak mi to pamětníci vyprávěli. Kdybych to neudělala já, nemusel by to už udělat nikdo.“ Tak odpovídala spisovatelka na otázky, které padaly jedna za druhou.