Svůj obchod filmařům propůjčil také Miloš Kurtej, který ve svém domě na Jungmannově náměstí provozuje starožitnictví, opravy lustrů a servis lyží.

„Jsem za filmaře rád. Moji živnost zavřel Babiš, tak se alespoň něco děje. Navíc nabídka od filmařů byla velkorysá a chování celého štábu je perfektní, nemůžu si na nic stěžovat,“ říká podnikatel.

Výloha jedné části domu, kde opravuje lyže, se nyní proměnila v knihkupectví. Druhá výloha zůstala starožitnictvím, jen s dobovými předměty.

Dům Miloše Kurteje přitom není pro filmaře žádným novým objevem. „Točila se tu už spousta filmů, tím posledním byli Rivalové. Ve filmu můj dům figuroval jako Stadt Café,“ vzpomíná kutnohorský starožitník.

Stížnosti některých Kutnohořanů na přítomnost filmového štábu ve městě prý nechápe. „Dávají lidem práci, denně tu vidím kolem padesáti lidí. Navíc je s nimi skvělá spolupráce a je to zároveň dobrá propagace města do budoucna,“ dodává Kurtej.

Žádné omezení kvůli natáčení nepociťuje, kromě válečných výloh a fasády si ve zbytku domu může dál dělat, co chce.

Film White Bird: A Wonder Story vypráví příběh židovského děvčátka, které potřebuje ve válečné Francii nalézt útočiště. Na kutnohorském Jungmannově náměstí by se měly točit čtyři různé scény, například jak lidé tančí nebo míří do kina.

Kutnou Horu si prý filmaři vybrali hlavně proto, že je to nádherné a jedinečné místo.