Sto padesát let Dusíkova divadla připomene výstava i představení

Čáslav - Dusíkovo divadlo v Čáslavi bylo poprvé otevřeno v roce 1869. V letošním roce je to tedy sto padesát let od doby, kdy do něj vkročili první diváci. Toto velké výročí v divadle připomene výstava, která bude zahájena ve středu 27. února úderem 17. hodiny ve foyer divadla.

Dusíkovo divadlo v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

Při slavnostní vernisáži zazní Dvořákovy Moravské dvojzpěvy v podání pěveckého sboru Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi pod vedením Jany Vrňákové. Slova se ujme starosta Čáslavi Vlastislav Málek a hostem vernisáže bude historik architektury Rostislav Švácha. Výstava potrvá do 30. dubna a není jedinou připomínkou tohoto výročí. Již v pátek 1. března je na programu divadla slavnostní galavečer, který bude uveden představením čáslavských ochotníků ze spolku Atakdál fragmentem historické divadelní hry Cesty veřejného mínění autora Františka Věnceslava Jeřábka, kterou bylo divadlo před 150 lety otevřeno. Následovat bude oblíbená hra Záskok o nešťastné premiéře hry Vlasta v podání herců Divadla Járy Cimrmana.

Autor: Marie Michaleová