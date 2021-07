Zámecký park Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě hostí 16. července od 18 hodin komponovaný projekt Harlekin s klarinetistou Karlem Dohnalem, jenž v sólových výstupech spojuje hudbu i s tancem a pantomimou – to vše jako postava Harlekýna; jednoho ze symbolů komedie dell'arte. Představení se vstupným 300, 250 a 100 Kč organizátoři označují za vystoupení, při němž se budou smát i dojímat nejen dospělí, ale i děti.

O 23 hodin později, tedy 17. července od 17.00, začíná na Strži neboli v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše připomínka spisovatele a dramatika nazvaná Karel Čapek a všichni jeho blízcí, s níž přijedou z Prahy osobnosti Švandova divadla. Herečka Regina Rázlová a umělecký šéf divadla Martin Františák nabídnou komponovaný podvečer vycházející ze vzpomínek Čapkovy sestry Heleny Koželuhové-Palivcové a z autorovy korespondence. Také tento program s 60korunovým vstupným je prezentován jako nabídka vhodná pro rodiny s dětmi.

V pátek a sobotu se v rámci festivalu také promítá v letních kinech. V Panenských Břežanech u Památníku národního útlaku a odboje bude 16. července od 20.30 na programu film Na samotě u lesa. O den později má letní kino v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích od 21 hodin nabídnout Bábovky.

Následující programy, jež kraj zařadil do projektu kulturního léta, potěší příznivce hudby – a to i nabídkou rozmanitých stylů a žánrů. Posluchači se mohou těšit na vystoupení vokálního souboru (Marika Singers 23. července na nádvoří zámku Vlašim), swing zprostředkovaný Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers (29. července na nádvoří Regionálního muzea Jílové u Prahy), rock i jazz v podání Dana Bárty a Robert Balzar Tria (5. srpna v letním kině v Rakovníku) i koncert klasické hudby od baroka až po současnost v podání houslí a harfy (Hudební výlety Dua Beautiful Strings 6. srpna opět v zámeckém parku ve Vysoké u Příbramě). Program Středočeského kulturního léta je prozatím naplánován až do 25. září.