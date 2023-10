/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Pivovaru Malešov odstartovaly v sobotu 30. září Svatováclavské slavnosti. A jak jinak, než naražením Svatováclavského polotmavého ležáku, piva uvařeného na počest tohoto slavného světce.

Svatováclavské slavnosti Malešov | Video: Richard Karban

Svatováclavský ležák tak doplnil nabídku čtveřice piv, která bylo po dobu oslav na čepu. I připravené menu se neslo ve svátečním duchu. Mezi kulinářské vrcholy patřila kulajda, rozložená kachna a bramborové šišky. Jako dezert se podávaly tvarohové buchty.

Stranou nezůstala ani kultura. Na improvizovaném pódiu se nejprve představil Petr “Vinc“ Havlíček, kterého na cajon doprovodil Tomáš Tvrdík.

Následně vystoupila kapela Sorry for the Blues, jejíž zpěvák barvou hlasu připomínal Vladimíra Mišíka. Při slavné Míškově skladbě Sladké je žít tak člověk sedící ke kapele zády mohl snadno nabýt dojmu, že do Malešova přijela kapela ETC.

Třetím hostem pak byla kolínská kapela Kozičky, která na nádvoří pivovaru přivezla polabský punk.