Mladé autory v Kutné Hoře přivítal místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti). "Jsem velmi rád, že se tato akce v Kutné Hoře koná. Považuji ji za krásné zpestření a oživení kultury ve městě. Ať se vám při tvorbě daří," popřál Vít Šnajdr umělcům.

Současně s výtvarným sympoziem bude týž den v 17 hodin zahájena výstava Felix Jenewein 1857 - 1905, studie a definitivy ze sbírek GFJ. Otevřena bude do středy 19. srpna v době od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Každou první sobotu v měsíci se vstupem pro veřejnost zdarma.

Sympozium se koná pod záštitou starosty města Kutné Hory a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.