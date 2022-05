Jak se Vám daří, v muzice v osobním životě?

Děkuji za optání, myslím že dobře na obou frontách, navíc se zdá, že se konečně začíná rozjíždět společenský a kulturní život po téměř dvouleté pauze, jsem za to velmi vděčná.

Vím, že máte dvě malé děti. Jak složité je skloubit mateřství s dráhou profesionální pianistky?

Náročné to je, to určitě, vlastně tak trochu čím dál víc, děti rostou, mají větší nároky na čas trávený s maminkou, a já zjišťuji, že je nechci odbývat. Proto vše musím pečlivě naplánovat, stejně tak jako projekty a koncerty, ke kterým se zavážu, abych zvážila, zda to časově skloubím a dostojím tak kvalitně odvedené práci. Bez pomoci chůvy a rodiny by to ale šlo těžko.

Hudební festival přivítá australského klavíristu či slovenského houslistu

Jaká pro Vás jako pro umělkyni byla doba covidová. Muselo to být hodně náročné.

Možná to bude znít až sarkasticky, ale já si ten, zejména první, lockdown užívala. Po prvotním šoku přišla jakási úleva a pocit toho, že poprvé v životě se nehoním za termíny. Navíc druhý syn měl toho času tři měsíce, tak jsem si aspoň vyzkoušela, jaké to jen být opravdu jen na mateřské.

Na jakých koncertech se představíte posluchačům na letošním ročníku MFKH v Kutné Hoře?

Zahraji ve středu 8. června v kostele sv. Jana Nepomuckého s houslistou Milanem Pal´ou a violoncellistou Jiřím Bártou a to Mendelssohnovo 1. Klavírní trio d moll a slavnou romantickou Sonátu Cesara Francka. Dále pak v pátek 10.června koncert v chrámu sv. Barbory nazvaný In Futurum, kde se s kolegy potkáme ve skladbách M. Kopelenta, E. Schulhoffa, V. Zouhara, Y. Kleina a W.A. Mozarta. Budeme si hrát s časem a tichem, na to se moc těším…

PODÍVEJTE SE: Sobotní večer v kutnohorském Blues Café patřil tentokrát jazzu

Jste členkou Petrof Art Family, co si pod tím naši čtenáři mohou představit?

Byla jsem oslovena, doslova před pár týdny, českou firmou Petrof, abych rozšířila řady jejich hudební rodiny, která sdružuje umělce podporující tuto vynikající značku nástrojů, těším se na vzájemnou spolupráci a poprvé hned na pódiu Kutnohorského festivalu, kde máme tu čest létat na křídlech Petrofu již patnáctým rokem.

Jaká hudba je blízká Vašemu srdci? Jednak v té interpretační rovině, ale i v té posluchačské..

Miluji Beethovena, Janáčka…ale vlastně skoro každou krásnou hudbu, když je hrána od srdce…