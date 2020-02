Sobota 15. února už bude v muzeu patřit párům za prahem dospělosti. Ti zažijí skvělý večer plný objevování nových dimenzí rumů ve spojení se špičkovou čokoládou. Budou párovat 6 špičkových rumů a 12 různých čokolád. Za večer si zaplatí 980 korun na osobu.

Obě degustace začínají ve 20 hodin a je nutné si je rezervovat předem. „Dvě unikátní Valentýnské ochutnávky jsme připravili už v nově zrekonstruovaných prostorech, takže by je všichni zamilovaní do partnera i do čokolády neměli opomenout,“ uvedla Lada Bartošová, která před čtyřmi lety toto muzeum otevřela.