Při natáčení se totiž setkaly tři faktory, které jsou zárukou dobré podívané. Tím prvním je výběr lokalit s neuvěřitelnou historií. Druhým je kvalita vlajkového pořadu České televize, Toulavou kameru sleduje bezmála milion diváků. Ten třetí faktor je snad nejdůležitější. Tím jsou totiž lidé. Ti nejlepší z nejlepších.

Filip Velímský z kutnohorské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd ČR a zároveň starosta Muzejního spolku „Včely Čáslavské“ měl totiž rekonstrukci mostu v Kamenných Mostech na starosti a dokáže popsat snad každý jeho kamínek. Se stejným zápalem popsal kostel sv. Marka v Markovicích, kde se nacházejí cenné gotické nástěnné malby a také artefakty ze sousední kaple sv. Anny, která byla zbourána kvůli rozšíření kamenolomu. Empírová hrobka Sv. Kříže v parku ve Filipově je už jen pověstnou „třešničkou na dortu“.

Neméně důležitou průvodkyní je Drahomíra Nováková z čáslavského muzea a jednatelka „Včely Čáslavské“. Je jen škoda, že se do reportáže nevešel celý příběh, který odvyprávěla o generálu Aloisi Eliášovi, jehož hrob je na markovickém hřbitově. Jak sama říká, je to vlastně „hrob-nehrob“. Ostatky předsedy protektorátní vlády, hrdiny prvního a druhého odboje v hrobě totiž uloženy nejsou.

Když nacisté 19. června 1942 generála popravili, urna s popelem, kterou zachránil a ukryl personál krematoria, byla po válce předána jeho manželce Jaroslavě Kosákové. Ta se jí ale, z obavy před nastupujícím komunistickým režimem, který generála Eliáše neprávem označil za kolaboranta a zrádce, bála do rodinné hrobky v Markovicích uložit. Svůj poslední a společný odpočinek tak manželé Eliášovi nalezli až v roce 2006, kdy byly urny s jejich popelem uloženy v Národním památníku v Praze na Vítkově.

Zdroj: Youtube

A co pořádné reportáži dodává „šťávu“? No přece cyklisté! A právě o mladé cyklisty se postaral Martin Horský. Jejich úkolem bylo dopravit kola z Čáslavi vlakem do Horek a přes Kamenné Mosty, Markovice a Filipov se vrátit do Čáslavi. A hlavně jezdit a jezdit, tak jak si žádá kamera! Navzdory zimě, blátu a věčnému čekání to ale mladí cyklisté a cyklistky zvládli „levou zadní“, patří jim za to poděkování.

Co dodat závěrem? Poděkovat všem, kteří věnovali čas a energii, aby vznikla poutavá reportáž pro Českou televizi. Ta bude zajímavější o skutečnost, že se jedná o lokality, které nejsou známé mnohdy ani místním a přesto jsou historicky cenné. Čáslavsko bude zase o trochu známější. Stačí si jen pohlídat prosincovou Toulavou kameru!