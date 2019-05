Hanka Kosnovská a Veronika Hložková jsou nerozlučné kamarádky, ale především dva výjimečné hlasy. Někdy melancholické, jindy rozervané, rozhodně s pořádnou dávkou emocí. Vynikající perkusista Filip Roček působí jako tmel mezi těmito uragány.

Jméno zpěvačky a klavíristky Hanky Kosnovské je spojeno s rockovou formací Nil, Pražský výběr a Sólo. Nejraději za doprovodu klavíru zpívá svoje zhudebněné básně.

Violoncellistka, textařka a zpěvačka Veronika Hložková před sólovou dráhou zpívala a hrála v kapelách ex-Wichrzhor, ex-Wonderground, Nil a Lucky Joke.

Brilantní hudba tria a silné hlasy obou zpěvaček čáslavské publikum přivedly do „varu“ a to jejich koncert odměnilo opakovaným aplausem. Za předvedenou exhibici by se nemusely stydět ani legendy Věra Špinarová či Janis Joplin.