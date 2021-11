„Svátečním slovem nás přivítá arciděkan Jan Uhlíř. Společně zapálíme první svíčku na adventním věnci. Na předvánoční čas nás naladí koledami, gospely a vánočními písněmi Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl a také vánoční výstava plná betlémů a starých zvyků „Vánoční inspirace“ doplněná o řezby a akvarely kutnohorské výtvarnice Hany Richterové,“ prozradila Marcela Mommersová z Oblastní charity Kutná Hora.

Výtěžek akce přispěje charitnímu Centru Přístav na pravidelnou podporu nácviku, posilování a rozvoje pracovních a sociálních dovedností našich klientů se zdravotním znevýhodněním, kteří nemají možnost získat zaměstnání na otevřeném ani chráněném trhu práce. Klienti centra tam budou vystavovat a prodávat svoje krásné výrobky s vánoční tematikou.

Vstupenky na koncert si můžete zakoupit nebo rezervovat v Informačním centru v Kollárově ulici 589 nebo zakoupit na místě před konáním akce. Vstupné 100 korun dospělí, 50 korun senioři, ZTP a děti nad 10 let. Děti do 10 let zdarma. Koncert se koná při dodržení aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti covid-19. V případě zrušení akce bude vstupné vráceno. Akce se koná za podpory Města Kutné Hory.