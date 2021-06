Areál v Sedlci se již plní atrakcemi, ve čtvrtek 24. června tady totiž začne pouť. Vlivem koronavirové pandemie již druhý rok za sebou v netradičním termínu.

Příprava atrakcí před zahájením Sedlecké poutě v červnovém termínu roku 2021. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Majitelé atrakcí se ve městě zdrží do neděle 27. června a návštěvníci se mají na co těšit. Dohromady má dorazit asi pětatřicet atrakcí. „Vrací se mimo jiné i oblíbená modrá centrifuga, která teď měla několik let pauzu,“ potvrdil koordinátor PR a komunikace Sedlecké poutě Jakub Skyva.