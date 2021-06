Ačkoliv se letos nepodařilo kvůli covidu dostat na festival vystupující z USA, nabídne Banjo Jamboree bohatý hudební program v podání více než dvou desítek kapel. Největším lákadlem letošního ročníku je česko-rakouská kapela Nugget, milovníci bluegrassu ale ocení i další české a zahraniční kapely. Vystoupí například Zenkl & Kozák, Poutníci, Brzdaři, Od plotny skok, Blueland a další.

Příchozí se však mohou těšit také na hudební dílny, výstavu a prodej hudebních nástrojů, dílny pro děti, výbornou kuchyni a grilování. A také možnost koupání v přilehlém areálu koupaliště.

Pro návštěvníky je připraveno stanování a parkování zdarma, prodej CD a hudebnin, občerstvení. Vstupné je možné koupit na jednotlivé dny i zvýhodněné na celý víkend. Pro nejmenší návštěvníky (do 150 cm) je vstupné zdarma.

Historie Banjo Jamboree:

První ročník festivalu uspořádal Jan Macák z kapely Větráci v Kopidlně, aby si banjisté mohli předávat své zkušenosti, společně si zahrát, sehnat nové nástroje a navázat nová přátelství. To, že je to první bluegrassový festival v Evropě, se vůbec nevědělo, ale zato se brzy vědělo, že festival Banjo Jamboree se stal osudem pro lidi, kteří bluegrass milovali a stal se výbornou školou pro všechny muzikanty. První skoro dvě dekády se festival konal v Kopidlně, na krátkou dobu byl přechodně ve Strakonicích, aby se opět vrátil do Kopidlna. Od roku 2002 se koná v Čáslavi, kde bude na své interprety a diváky čekat i letos.