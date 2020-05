ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

"Na lidech poznáte, když si to užívají. Zpívají, tleskají a usmívají se. Po dvou měsících, které jsme v domově museli prožít v omezených podmínkách tak, abychom zabránili nějaké nákaze, to bylo doslova pohlazení po duši. A to už nám všem moc chybělo," předeslala Eva Zinke, vedoucí aktivizace Domova seniorů v Uhlířských Janovicích.

Josef Matura je rodákem z Kutné Hory a bydlí nedaleko Uhlířských Janovic. Někteří klienti ho proto znají i osobně a zavzpomínali na léta minulá. Zahrál na akordeon písničky, které lidi znají a samozřejmě i splnil písně na přání, jak je jeho zvykem.

"V minulých měsících jsme museli přistoupit v domově k omezení skupinových aktivit, byly pozastaveny návštěvy rodin, hledali jsme cesty, jak nabídnout klientům komunikaci například přes Whatsapp, aby mohli být alespoň tak se svými blízkými. Nyní se pozvolna zase vracíme k běžným radostem a tím byl například i tento koncert Josefa Matury. Ten vystoupil zcela zdarma, bez nároku na honorář, daroval tím domovu, jeho obyvatelům i zaměstnancům pěkný dárek," doplnila Eva Zinke.