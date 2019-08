/FOTOGALERIE/ Letní rodinný festival Kouřimská skála, který se koná jako vzpomínka na Petra Muka, se konal v sobotu 24. srpna v Kouřimi. Letos se konal již 8. ročník, a i přes problémy s elektrickým agregátem se vše vydařilo podle představ.

Během dne se zde představili žáci ZUŠ Kouřim, mistryně světa v aerobiku Tereza Strejčková, nechyběla například ani bubenická show Tom Tom a mnoho dalších. K pódiu svými písněmi přilákal návštěvníky Thom Artway, který nevynechal ani písně I Have No Inspiration nebo Can't Wait.