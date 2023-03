/FOTOGALERIE/ Tradiční karneval uspořádali v pátek 3. března členové Tělovýchovné jednoty Rozvoj Křesetice. Místní sokolovnu tak zaplnily neroztodivnější masky.

Tradiční karneval v Křeseticích | Foto: Richard Karban

Početné zastoupení zde měla škola čar a kouzel v Bradavicích a návštěvu přijely i japonské gejši.K dobré náladě přispěla bohatá tombola i oblíbená kapela 4G, která se postarala o hudební část večera. Děti dostanou v Křeseticích slovo hned v neděli 5. března, kdy ve 14 hodin odstartuje karneval jen pro ně.

