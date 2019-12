„První sobota bude zaměřená na rodiny s dětmi. Na Palackého náměstí vystoupí dětské sbory kutnohorské ZUŠ a staročeské koledy a písně odpoledne zazpívají děvčata z Euphoricy,“ doplnila. V případě přízně počasí se děti dočkají také velkého dřevěného hřiště nedaleko vánočního stromu.

Do Tvořivé adventní soboty se zapojily téměř všechny instituce v centru města a nabízejí tvoření pro děti zdarma nebo za symbolický poplatek. Mezi nimi je například Vlašský dvůr, Hrádek, Spolkový dům, Městská knihovna, Dačického dům, ale také subjekty soukromé jako Muzeum čokolády, Muzeum knihtisku nebo v Kafírnictví. Tvořit se budou vánoční ozdoby, přání, svíčky z včelího vosku, čokoládová lízátka a další.

Na Hrádku bude daný den k vidění vánoční výstava hraček a vystoupení loutkového divadla od 11 hodin. V Městské knihovně mohou děti vyrábět drátěné ozdobičky, navštívit Ježíškovu kancelář, zhlédnout vánoční pohádky a rodiče mohou využít 30% slevu na nákup dětských knížek z nakladatelství Albatros.

V Dačického domě děti přivítá anděl a i zde jsou připraveny dílničky a vánoční činnosti, zdarma je také návštěva expozic. Vlašský dvůr připravil dílničky a od 17 hodin čtení s pohádkovou babičkou.

Ve Spolkovém domě budou děti zdobit perníčky a seznámí se s lidovými zvyky. V kostele sv. Jana Nepomuckého proběhnou zdarma komentované prohlídky (v 10, 11, 12 a 13 hodin) vánoční výstavy V městečku Betlémě, leží tam na seně. A od 15 hodin proběhne tamtéž krásná vánoční hra O tom Božím čase.

Pokud bude mrazivo, kvalitní zázemí nabídne návštěvníkům městská knihovna a od 16 hodin je v programu kina dětská pohádka Pat a Mat – Kutilské trampoty (standardní vstupné). Do světa fantazie zve také výstava Jiří Trnka - V zahradách imaginace. Ve 14 hodin začne její komentovaná prohlídka a od 16 hodin pak doprovodný program Martin Hilský: Sen noci svatojánské, ve štábním domku (vstupné 50 korun). Mapka s dílničkami bude k dispozici v infostánku na náměstí.

A tvořivá sobota bude mít ještě jeden rozměr, a to charitativní. Na náměstí najdou návštěvníci stánek Oblastní charity Kutná Hora, která poskytuje v regionu ranou péči a aktivizační služby, většinou dojíždí do potřebných rodin. Návštěvníci budou moci jejich činnost a především pořízení nových pomůcek pro konkrétní děti, podpořit nákupem charitativního svařáku nebo přímo vybrat konkrétní pomůcku a tu uhradit nebo zakoupit.

Pro mnohé z nás k adventu patří Betlém. Díky sdružení SOBSA letos nebude pouze jeden, ale dokonce 24, které jsou rozmístěné po městě Kutná Hora v rámci orientačního běhu a hry Putování do Betléma přes Kutnou Horu. Tato stanoviště s mapkou je možné obejít individuálně a odpovídat na otázky do odpovědních kartiček. Materiály jsou k vyzvednutí v Infocentru na Palackého náměstí a v Muzeu čokolády na Komenského náměstí, kde je možné do schránek také odevzdávat odpovědní kartičky.