/FOTOGALERIE/ V pátek 27. prosince vystoupila v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích vokální skupina Kriskros. Na jejím koncertě „Ó, svatá dobo vánoční“ ji na pomyslném podiu podpořil vicemistr světa v beatboxu Jaro Cossiga.

V Uhlířských Janovicích zazpívala skupina Kriskros. | Foto: Richard Karban

Zaplněným kostelem zazněly nejenom vánoční melodie, ale třeba i píseň z filmu Ledové království "Let It Go," která zabodovala zejména u těch nejmenších. O tom, že byl v pořadí čtvrtý koncert Kriskrosu v Uhlířských Janovicích úspěšný, svědčil mohutný potlesk na konci vystoupení.