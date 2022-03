„Jde o druhý ročník vzpomínkového koncertu na Jirku. Vloni v březnu se počítalo s prvním ročníkem, to jsme si připomínali jeho sedmdesátiny. Jenže situace nedovolila koncert uspořádat, uskutečnil se pak 11. září a bylo to skvělé setkání příznivců, ale i pamětníků Jirky. Do Žlebů se moc nejen na zpěv, ale i na setkání se všemi moc těším,“ řekl Luboš Rosenkranz.

Na pódiu se v několika písních představí i bubeník Josef Havlíček. „Pepa bubnoval v Schelingerově kapele. Ten ve Žlebech zároveň oslaví sedmdesátiny a navíc i 55 let na hudební scéně,“ podotkl Rosenkranz a prozradil, že zazpívá přes tři desítky písní zpěváka s charakteristickým chraplavým hlasem.

Koncert ve Žlebech, které leží zhruba dva kilometry od Bousova, Schelingerova rodiště, začne v místní Hospůdce U Kosů s úderem 19. hodiny, moderovat jej bude dcera zpěváka Andrea. Po Memory Bandu ještě zahraje místní kapela Lef De Bard Rock.