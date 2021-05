Uspořádání výstavy je především výsledkem aktivity Nového Habří; jednoho z místních komunitních spolků, připomněla manažerka Svazku obcí Ladův kraj Hana Bolcková. Odkazuje na webovou adresu vpsochy.cz, kde zájemci mohou najít nejen mapku rozmístění soch – hledat je však není složité, jestliže byly umístěny především v okolí pivovaru na jedné straně Ringhofferovy ulice, z druhé strany u Kovářského rybníka i podél navazující Masarykovy ulice a pak v parku Daleška mezi rybníky Klášterním a Farským – ale k mání jsou i informace o autorech jednotlivých děl. A jsou mezi nimi zvučná jména i ze vzdálenějších končin republiky!

Obdivovat a pochválit nový počin místních přijela v pátek odpoledne na vernisáž výstavy i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Přijeďte se podívat,“ reaguje na to, co viděla, vlastním pozváním do Velkých Popovic. „Umění má budit fantazii, vyvolávat otázky, měnit veřejný prostor – alespoň na čas,“ poznamenala k půlročnímu ozvláštnění obce sochařskými artefakty.