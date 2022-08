Při loučení s prázdninami se Dobřeň přenesla zhruba o století nazpátek

Richard Karban

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jako mávnutím kouzelného proutku se přenesla Dobřeň u Suchdola zpátky v historii, zhruba do období první republiky. Mohlo za to tradiční Loučení s prázdninami, které již jedenáct let pořádají místní dobrovolní hasiči.

Loučení s prázdninami v Dobřeni. | Video: Richard Karban