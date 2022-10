Není to omyl, proč by na Čáslavsku, kde není po vinicích ani památky, probíhalo vinobraní? Je tomu právě naopak. V minulosti totiž na Čáslavsku vinice byly a jejich ústup nastal, tak jako v celé střední Evropě, až po výrazném dlouhodobém ochlazení. Důkazem jsou názvy nedalekých obcí Vinice a Vinaře. Ostatně, funkční vinice se mezi těmito vesnicemi dochovala dodnes. To se ale nedá říci o vinici v místě valů nad Podměstským rybníkem. Jsou dokonce snahy tuto nevelkou vinici, alespoň částečně - spíše symbolicky, obnovit.