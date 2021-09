„Jde o jedinečnou akci, ve které se společně potkají vinaři, umělci a hlavně my, obyvatelé města a jeho návštěvníci. Těšíme se, že se akce stane tradicí a už teď děkuji všem, kteří nám s organizací pomáhají,“ řekl organizátor Jiří Kocián.

Milovníci vín, burčáků a regionálních produktů by si v sobotu 18. září neměli nechat ujít akci s názvem Vinná ulička, která se odehraje v Uhelné ulici v Kutné Hoře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.