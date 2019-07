Výstava Ex Libris začala v Tylově domě

České muzeum stříbra v Kutné Hoře pořádá v Tylově domě výstavu Ex Libris, které začala v úterý 9. července a potrvá do pondělí 2. září. Ex Libris jsou v podstatě knižní značky, které se umisťují do knih a vyjadřují majitelův vztah ke knize a mívají podobu erbu, znaku, motta či sloganu. V dnešních knihách se zpravidla jedná o papírovou nálepku.

Tylův dům v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Vybrala jsem pro tuto akci moderní česká exlibris od konce 19. století do poloviny 20. století, počínaje Josefem Mánesem až po Stanislava Kulhánka. Návštěvníci budou moci zhlédnout práce našich předních grafiků, například Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Františka Koblihy, Jana Konůpka, Františka Bílka či Josefa Váchala," prozradila Jana Kolečková Veselá z Českého muzea stříbra. Současná výstava v Tylově domě reflektuje začátek moderní české exlibris, který se datuje někdy kolem roku1868 a je spojený s exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu.

Autor: Hana Kratochvílová