„Výstavu jsme uspořádali u příležitosti šestistého výročí úmrtí Václava IV. Vznikla ve spolupráci s Archeologickým ústavem akademie věd v České republiky Praha, Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Českou numismatickou společností a Stavitelé katedrál. Cz,“ prozradila k výstavě Kateřina Vavrušková, která v Českém muzeu stříbra působí jako historik a muzejní edukator.

Výstavu je v prostorách Hrádku možné navštívit až do poloviny listopadu, a to denně kromě pondělí. V červenci a srpnu je otevírací doba na Hrádku od 10 do 18 hodin, v září od 9 do 18 hodin a v listopadu od 10 do 16 hodin.

Aktuálně lze na Hrádku zhlédnout i další zajímavé výstavy, například Ex Libris nebo výstavu k 80. narozeninám sklářského výtvarníka akademického sochaře Stanislava Kostky.