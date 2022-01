Hlavním záměrem Tříkrálové sbírky 2022 je nákup automobilu pro aktivizační služby pro rodiny s dětmi a financování činnosti dobrovolníků v nemocnicích, domovech sociální péče a střediscích charity.

Tříkrálová sbírka: malí koledníci budou v lednu rozdávat radost a požehnání

Přispět na Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Oblastní charita Kutná Hora, je možné nejenom přímo koledníkům, ale i do statických pokladniček, které jsou umístěné na mnoha místech po celé Kutné Hoře, a to až do 16. ledna.

Přímo v Sedlci je možné přispět v katedrále Nanebevzetí Panny Marie, v infocentru v Zámecké ulici a v řeznictví Jana Nesládka v Zámecké ulici.