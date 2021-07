Na zesnulého hudebníka zavzpomínal ředitel Městského společenského domu v Kolíně, ale také fotograf především rockových muzikantů Zdeněk Hejduk. Z jeho slov je jasné, že Honza Štrup z tohoto světa odešel dobrovolně.

Kytarista Jan Štrup (vpravo). | Foto: Zdeněk Hejduk

Za Honzou Štrupem

Vždycky jsme z legrace uzavírali sázky, po které písničce si sundá tričko, aby ukázal svoji vymakanou postavu. Do třetí to vydržel málokdy. To bylo s kapelou Medvěd 009, s níž prožil asi nejlepší a nejveselejší muzikantské roky, melodický rokenrol mu seděl a vždy ho bylo plné pódium, jak dokládají i fotografie v galerii, neváhal skočit mezi fanoušky a veselit se s nimi.