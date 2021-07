Kdy vznikla myšlenka na tento metalový projekt?

Přátelé se nás ptali, proč děláme pop, proč nezkusíme metal nebo rock a my jsme jim na to říkali, že rockových kapel je spousta a že taneční hudbu dělá málokdo. Jenže furt naléhali a tak jsme to zkusili a výsledek je fakt zajímavý.

Proč jste zvolili název desky Z nebes do pekla /From Heaven to hell/?

Myslíme, že je to zajímavý název a problém, kterým se v písni zabýváme, se týká každého z nás. Když jste štastni, jste prostě v ráji a pak se najednou stane něco hodně špatného a ocitáte se v pekle. A je to myšleno obrazně, kdy máte peklo a černé myšlenky v duši a v hlavě. V této podivné době, kdy nevíte, co bude zítra je to dost aktuální a my jsme hlavně čerpali z našeho života, kdy si myslíte, že jste v jednu chvíli štastni a najednou se ocitáte z ničeho nic v pekle.

Můžete být konkrétní?

Tak nás před třemi roky, kdy jsme si mysleli, že život je krásný postihlo to, že jsme přišli o oba rodiče v jeden den. Potom nás zradil náš starší bratr. Když už jste zvykli na zradu ve vlastní rodině, tak přišla další rána. Umřel nám pes. Další rána, že nám umřel bratránek a další čtyři kamarádi. My se právě ocitáme v pekle a není to nic moc příjemnýho.

Prý jste složili i skladby pro metalovo-operní zpěvačku Ivet Aman?

Ano. Byli jsme dohodnuti na celé desce, ale ze spolupráce sešlo. Iveta otěhotněla a bude se věnovat rodině.

O čem jsou vaše texty?

Při tomto stylu muziky jsme museli změnit i náměty písní. Jsou hodně o přemýšlení, ale hlavně jsme zjistili, že hodně depresivní. I když na novém albu jsou i tři písničky pozitivní. Tvoříme bud hodně smutné a nebo optimistické písně. Nic mezi tím. I když vlastně jednu písníčku na nové desce, která se tomu vymyká je písnička, která apeluje na lidi, aby se změnili a zachránili tak svět (Save the world).

Kde jste desku natáčeli?

Opět v hudebním studiu Ateliér v Praze a mastering se dělal ve Studiu Rapids. Ve studiu Ateliér jsme natáčeli i všechny desky Broken Hearts. Na studio Ateliér asi nikdy nezanevřeme, protože majitel studia Raven je i náš kamarád a hodně nám s deskou pomohl a písničky zní hodně profesionálně.

Jaká skladba je podle vás na novém albu nejlepší?

To je těžká otázka, protože nejlepší jsou všechny (smích). Ale teď vážně, podle nás je to určitě Touch my heart a Love can be so cruel. Ale spoustě lidem se líbí jediná pomalá písnička Stay.

Je těžké „přesedlat“ z popu na metal?

Tak pro nás to bylo hodně těžký, protože jsme s tím neměli žádnou zkušenost. My jsme vždy tvořili hlavně taneční hudbu a to díky hudebnímu programu a práci s počítačem, ale tohle bylo úplně něco nového. A v tom nám hodně pomohl právě Raven a jeho syn.

Co chystáte dál?

Nyní bychom rádi natočili videoklip k písni Touch my Heart /Dotkni se mého srdce/. Uvidíme, zda se to podaří, protože dobrý režisér se špatně hledá a ti kutnohorští nemají čas.

Zdroj: Youtube

