/FOTOGALERIE/ Za kutnohorskými výtečníky II. Tak zní plný název výstavy, která je otevřena veřejnosti v Tylově domě v Kutné Hoře. Výstava přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti - Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela u příležitosti významných výročí a zároveň navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou v roce 2014. ta byla věnovaná Josefu Braunovi a Františku Stáněmu.

Z výstavy 'Za kutnohorskými výtečníky II.' v Tylově domě v Kutné Hoře. | Foto: archiv Českého muzea stříbra

„Letos si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského,“ uvedla spoluautorka výstavy Eva Entlerová z odborného oddělení Českého muzea stříbra. „Jedná se o výročí celostátního významu. My jsme se při přípravě výstavy zaměřili především na jeho působení v našem městě a až na jednu výjimku jsou vystaveny exponáty ze sbírek našeho muzea, a to včetně dobových tisků,“ doplnila Entlerová. Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) s rodinou pobýval v Kutné Hoře 1,5 roku.