/FOTO/ V pondělí 3. července byl oficiálně zahájen již třiadvacátý ročník Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora. Účastníky letošního ročníku přijal ve Vlašském dvoře starosta Lukáš Seifert.

Účastníky Sympozia Jenewein - Kutná Hora 2023 přijal ve Vlašském dvoře kutnohorský starosta Lukáš Seifert. | Foto: Kutnohorské listy - Monika Pravdová

Dočasným ateliérem umělcům, kteří přijali pozvání kutnohorské galerie Felixe Jeneweina a jejího ředitele Aleše Rezlera reagovat na odkaz díla Felixe Jeneweina, se již tradičně stanou prostory bývalé zámečnické dílny v Nádražní ulici. „Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvářet periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina, jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům se tak nabízí možnost tvořit díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby,“ vysvětlil Aleš Rezler, ředitel galerie a doplnil, že s výsledky letošního ročníku sympozia se bude moci veřejnost seznámit po letních prázdninách při výstavě v Galerii Felixe Jeneweina.

Účastníci XXIII. Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora



Michal Černušák / NomenclatureZdroj: se souhlasem Galerie Felixe JeneweinaMichal Černušák (*1982 Zvolen) - Studia: 2000 -2007 Akademie výtvarných umění a designu, Bratislava, 4.ateliér malby (I.Csudai); Vysoká škola výtvarných umění Josefa Vydry, Bratislava. Samostatné výstavy: 2002 – Galéria Archa, Trnava; Galéria Mladých, Nitra; Jazz art gallery, Piešťany; Marco Mirelli, Bratislava; Maestro-Aupark, Bratislava; 2005 – City code – Galéria Mladých, Nitra; City Code, Bonjour, Bratislava; 2006 – Mesto X, GJK, Trnava; Michal Černušák vs. Roman Bicek, SOGA ,Bratislava; 2008 – Playing with God, A.M.180, Praha; 2009 – Unnatural selection, Kroart gallery, Wien; Forme e volti delle citta, Instituto Slovacco, Roma; 2010 – Let your trobles out, Krokus Galéria, Bratislava; Monopolis, Sng a Galéria Živa, Zvolen.



Marie Butula Cichá / HoubařZdroj: se souhlasem Galerie Felixe JeneweinaMarie Butula Cichá (*1984 Frýdek-Místek) - Studia: 2001-2005 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské meziříčí, Obor výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (J.Koléšek); 2005 – 2012 VUT Brno, FaVU, ateliér Malba II (M.Mainer, L.Rathouský); 2008 – tříměsíční studijní pobyt, Univerzita Akdeniz, Antalya, Turecko. Samostatné výstavy: 2004 – Galerie Půda, Český Těšín; 2006 – Minigalerie Studia Lávka, Brno; Mývali, kavárna Švanda, Brno; 2007 – Menu, Výstavní síň ZUŠ, Opava (s T.Kolářovou, Z.Ištvanovou); 2008 – Mám vlka, Kavárna Švanda, Brno; 2009 – BAF!, OO art galery, Brno; 2010 – Dobrý večer!, kavárna Švanda, Brno; Věci podobné nejsou stejné, Galerie Stodvacet trojka, Hradec Králové; 2011 – Halle für alle, Galerie Milana Zezuly, Brno; 2012 – Pro tebe, Salon Slévárny Vaňkovka, Brno; Ähnliche dinge sind nicht gleich, Tagasyl, Vídeň; 2013 – Für dich, Zwitscher maschine/Divus, Berlín; Rčení, knihkupectví Radek Král, Brno; 2014 – Tahy, Studio L+S, Bratislava; 2015 – Běž tam, nespadneš, Galerie města Třince; Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne, Šestá větev, Brno.



Marcela Putnová / TearingZdroj: se souhlasem Galerie Felixe JeneweinaMarcela Putnová (*1997 Město na Moravě) - Studia: 2008-2016 Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě; 2019 – Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Pauliny Olowské; 2017 – Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Kresby Jiřího Petrbok (odb.as.Martin Gerboc). Samostatné výstavy: 2015 – Not known, Gallery Stone, Nové Město na Moravě; 2017 – Grace of illusion exhibition, Galerie Tři, Nový Jimramov; 2020 – Storms, online exhibition, KFEEP.



Sofie Švejdová / KlubíčkoZdroj: se souhlasem Galerie Felixe JeneweinaSofie Barbora Švejdová (*1990 Plzeň) - Studium: 2014 – VŠUP Praha (ateliér malby, Stanislav Diviš, Jiří Černický). Samostatné výstavy: 2014 – Big Hug Mug, Jiří Švestka Berlín, Berlín; 2018 – 9058, Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, Praha; 2021 – Bless the Fire, Galerie Dole, Ostrava. Malířka Sofie Švejdová, patří k nejvýraznějším talentům nastupující generace českých výtvarných umělců. V březnu 2018 její obrazy zaujaly na prestižním veletrhu umění VOLTA v New Yorku a tento úspěch následně zapsal jméno Sofie Švejdová do povědomí na současné umělecké scéně v Čechách i v zahraničí.



Matouš Tichý / LoďkaZdroj: se souhlasem Galerie Felixe JeneweinaMatouš Tichý (* 1989 Praha) - Studia: 2006 – 2010 Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha; 2010 – 2013 AVU Praha, atelier grafiky II ( V.Kokolia). Samostatné výstavy: 2016 – Přijemnej večer, autonomní sociální centrum Klinika, Praha; 2018 – Vlak to je cesta mezi letícími stromy, MONOFONO, The Chemistry Gallery, Praha; Tenká a ocitlá jsi má, Moon Gallery, Liberec; The Echoes of Falling Shadows, Bangkok, Buffalo Bridge Gallery.