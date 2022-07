Později pracoval a nahrával s dirigenty, jako je Rey Montesinos, Eddie Gaitán či Edesio Alejandro. Frank také účinkoval na prvním kubánsko-americkém kulturním festivalu na Kubě, kde se poznal s producentem a předsedou sdružení amerických hudebních producentů Edem Cherneyem, s nímž udržuje přátelské vztahy. V té době byl na Kubě také Ry Cooder a to dalo základy projektu Buena Vista Social Club.

"Muzikanti, kteří se v projektu objevili, byli staří, do té doby zapomenutí, ale plní vitality a chuti do života. Chtěl jsem se co nejvíce naučit a využít zkušeností těchto hudebních legend, jako byli Pio Leiva, Ediceo Diego (Puntillita), Rubén González a Compay Segundo, s nimiž jsem účinkoval na festivalech a nahrával v hudebních studiích. Dnes mi nezbývá než poděkovat za všechno, co jsem se díky nim naučil, jak v osobním životě, tak pokud jde o hudbu" vzpomíná Hernandéz.

Tečku za letošním hudebním létem na zahradě u Dačického udělá poté 19. srpna domácí seskupení P.S., které nabídne romské lidové i převzaté písničky. Veselé i tklivě podmanivé písně dokáží zvednout ze židle snad každého… a prostoru na tanec je na zahradě dostatek!

Koncerty začínají ve 20:30, vstupenky za 100,- Kč jsou k dispozici na místě. Vzhledem k omezené kapacitě pořadatelé doporučují rezervaci míst na telefonním čísle 327 512 248. Koncerty se konají za každého počasí!

