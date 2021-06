Zpět do normálu! Přehled letních akcí na Kutnohorsku: zahraje Čechomor i No Name

Dlouho to byly jen marné naděje, teď se ale sny staly skutečností. Díky příznivé epidemiologické situaci se na Kutnohorsku v létě uskuteční řada zajímavých koncertů, společenských setkání a kulturních akcí. Lidé se mohu těšit na kapely Čechomor a No Name, na své si ale přijdou i příznivci vážnějších tónů v rámci Mezinárodního hudebního festivalu nebo Operního týdne, v který se po letech znovu vrací na nádvoří Vlašského dvora.

Z koncertu kapely Čechomor v zahradách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek