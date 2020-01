Adéla Kloudová: Každý právník je pro úřad požehnáním

Rozdíl v platu úředníka a advokáta je leckdy i o jednu nulu doprava. Přesto si Adéla Kloudová tuhle cestu zvolila. „Přece jen je práce úředníka o něco klidnější, než práce advokáta. Jako advokát musíte být k dispozici v podstatě dvacet čtyři hodin denně. Klienti většinou řeší věci na poslední chvíli, tím pádem je to pro vás neuvěřitelný stres. Byla jsem ustanovována i jako advokát ex offo. To je jedno, jestli je pondělí, neděle, jedna ráno. Prostě vám zavolají a vy musíte přijet, třeba do věznice k výslechu.“