Bez sportu si nedokážu představit život, tvrdí Václav Schwarz

Předchozí 1 z 5 Další Bez sportu si nedokážu představit život, tvrdí Václav Schwarz Václav Schwarz je v jednatřiceti letech bývalý fotbalista a velký milovník sportu. Momentálně pracuje jako pedagog na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře, kde sám absolvoval základní devítileté studium. Jelikož pochází z fotbalové rodiny, tak i jeho vedli rodiče k fotbalu. „Poprvé jsem kopl do balonu na Spartě v Lorci, když jsme šli s mladším bráchou Tondou poprvé na trénink. Ještě předtím jsem zkoušel karate, ale to nedopadlo,“ vzpomínal učitel se sportovním nadáním. Fotbal hrál i na tehdejším Respu na Olympii a po sloučení klubů se vrátil do Lorce, kde hrál až do dospělosti. Zdroj: Deník / Michal Pavlík Na střední školu chodil Václav Schwarz na Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Jako dobrý běžec tam poprvé okusil větší závody. „Reprezentoval jsem školu. Pořád ale na střední škole převládal fotbal. S tím jsem skončil až po vysoké škole. Tehdy jsem hrál za Suchdol a tátova parta končila s kariérou. Mě už tam nic nedrželo,“ přiznal. Vysokou školu začal mladý Kutnohorák studovat v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu při Univerzitě Karlově, kde vystudoval obor Trenérství. Zdroj: Deník / Michal Pavlík „Trenérství jsem si vybral, protože sport je můj život. Nedokážu si představit bez něj žít, ačkoliv uplatnění v tomto oboru není jednoduché,“ uvědomoval si Václav Schwarz. Nicméně vysoká škola mu dala hodně. V hlavě mu utkvělo lezení, plavání a atletika. Mezi extrémy řadí softball a kanoistiku. „Několikrát jsme jeli na kanále v Tróji a sjížděli české řeky. Trója na kajaku, raftech a na raftech pro dva je obrovský zážitek.“ Zdroj: Deník / Michal Pavlík Během magisterského studia se Václav Schwarz stal i trenérem fotbalové přípravky ve Slavii Praha. „Trenéřina mě lákala, ale s mým návratem po vysoké do Kutné Hory bylo učitelství jasnou volbou,“ prozradil pedagog tělesné výchovy a informatiky, jenž chvíli dělal všeobecnou přípravu i kutnohorským fotbalistům. Jednoho dne pak zavítal na menší překážkový závod na kutnohorské Olympii a tento sport ho zaujal natolik, že se rozhodl absolvovat několik dalších závodů. Zdroj: Deník / Michal Pavlík Extrémní překážkové závody Václava Schwarze nadchly. Nicméně ve své „vitríně“ má také dokončené tradiční a známé závody z jiných sportů. „Jsem šestinásobným účastníkem Jizerské padesátky na lyžích. Běžel tam i půlku, ale po svých. Absolvoval jsem i dva Pražské půlmaratony,“ vypočítal. Oporou ve sportu i v životě je mu manželka Tereza, se kterou má čtyřletou Natálii a rok a půl starého syna Ondru. Zdroj: Deník / Michal Pavlík

