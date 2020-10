Bohunka Zemanová: Budeme řeku uklízet, dokud tam budou odpadky

Během 15 let jsme pomohli z řeky odvézt už 300 tun odpadků. Ani to ale není zárukou, že příští rok už nebude co uklízet. Projekt má pořád smysl. Letošní rok nám navíc umožnil podívat se na akci kvůli mimořádným opatřením vyvolaným koronavirovou krizí jinak. Akce a poprvé nemohla uskutečnit hromadně.

Zdroj: Deník / Michal Bílek