Designér Matěj Janský: Momentálně jsme jako horníci ve štole

Proč se této metodě říká dusaná hlína? „Protože se dusá po vrstvách ručním pěchovacím kladivem nebo pneumatickým kladivem, které používáme my. To je určené pro průmyslové použití ve slévárnách. Tohle kladivo celkově urychluje proces dusání, což ho ve výsledku i zlevňuje. Také by se dalo dusat ručně, výsledek by byl stejný, ale trvalo by to podstatně déle, protože se musí víckrát bouchnout, aby se hlína stlačila. Sypeme devět centimetrů kyprého materiálu a potom to dusáme na polovinu, zhruba na pět centimetrů."

